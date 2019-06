Après dix-huit années de coaching en Italie, Maurizio Sarri avait quitté la botte pour l’Angleterre l’été dernier, avec l’ambition de porter Chelsea vers les sommets. L’exil du natif de Naples aura finalement été de courte durée. Un an après son départ, auréolé d’une Ligue Europa, Maurizio Sarri est de retour au pays !

A une différence près. Parti du Napoli, où il était en poste depuis trois saisons réussies, Sarri a choisi Turin et la Juventus pour poser ses valises à son retour. Un contrat de quatre ans l’y attendait. Une ville et un club rival de Naples. Du côté du SSC Napoli, on a souhaité un bon retour au coach local. Le club a posté une vidéo sur les réseaux sociaux, faisant réagir des supporters napolitains. Chacun y va de son commentaire, ironique, sarcastique, jamais méchant. Un fan souhaite à Sarri de remporter une deuxième Ligue Europa avec la Juve - comprendre ne pas gagner la C1-, un autre de battre le record de points sur une saison du Napoli... en terminant à la deuxième place, d’autres enfin souhaitent une bonne saison au coach de 60 ans, en brandissant des objets "porte-malheur", référence au personnage, connu pour être très superstitieux. Bentornato in Italia Mr Sarri !

