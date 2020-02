La Ligue 1 est dominée de la tête et des épaules par le Paris Saint-Germain, et ce depuis plusieurs années désormais, alors que Qatar Sports Investments a pris les commandes du club de la capitale en 2011. Cette saison, et au moment d’affronter l’Olympique Lyonnais, ce dimanche (21h), la formation entraînée par Thomas Tuchel compte 9 points d’avance sur son dauphin, l’OM, et 25 sur son adversaire du jour, les Gones. Alors que l’objectif prioritaire des Parisiens reste de conquérir la Ligue des Champions, Bixente Lizarazu, consultant pour TF1 et RTL, estime que cette ultra-domination dans l’Hexagone n’est pas saine pour le PSG.

« Le niveau de la Ligue 1 est un problème pour le PSG dans sa quête européenne, car personne ne lui conteste le ballon. Pas plus Lyon que les autres. Et le PSG est performant quand il tient la balle. Alors qu’en Ligue des champions, surtout après la phase de poules, Paris affronte des adversaires plus agressifs. Là, il peut être en situation de devoir défendre. Et je le trouve parfois paumé. Il n’est pas bon quand il s’agit de gérer la pression. Car, en Ligue 1, l’équipe ne peut jamais travailler cela. Elle maîtrise trop et ne souffre pas assez », a analysé l’ancien défenseur du Bayern Munich dans les colonnes du Parisien. Paris aura l’occasion de faire démentir Lizarazu dès le 18 février prochain, lors du 8e de finale aller à Dortmund, face au BVB.