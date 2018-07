18 janvier 2017. Sur invitation de son équipementier, nous étions allés à la rencontre d’un jeune et prometteur attaquant de Ligue 1 à Monaco, un certain Kylian Mbappé. S’il avait déjà marqué un triplé en coupe de la Ligue face à Rennes, il ne totalisait que 12 matches de Ligue 1 (dont seulement 5 en tant que titulaire).

On aurait alors pas imaginé que 16 mois plus tard, il serait devenu le joueur français le plus cher de l’histoire, champion du Monde avec les Bleus et adoubé par le roi Pelé. A l’époque, il nous avait donné son onze de rêve du haut de ses 17 ans et avec déjà une incroyable maturité. Dans ce onze très équilibré figure des légendes du foot championnes du monde mais aussi quelques joueurs en quête du titre suprême (Neymar, Messi ou encore Cristiano Ronaldo).