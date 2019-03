Lorsque Sergio Agüero a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en 2021 l’an passé, les supporters d’Independiente, en Argentine, ont été déçus que le retour prodige dans le club qui l’a vu naître soit de nouveau reporté. Actuellement dans la forme de sa vie chez les Citizens, l’attaquant de 30 ans qui n’a pas été appelé par Lionel Scaloni pour les deux prochaines rencontres de l’Albiceleste rêve de terminer sa carrière à Avellanada, là où tout à commencer. Reste à savoir quand ce jour viendra. C’est du côté du père du joueur que des informations ont filtré à ce sujet, ces dernières heures. Si l’on en croit les déclarations de ce dernier, celui qui avait quitté l’Argentine et rejoint l’Atlético de Madrid en 2006 pourrait rentrer au pays plus tôt que prévu.

Dans une interview accordée à Radio Villa Trinidad, Leonel Castillo, papa du Kun, a de nouveau évoqué l’avenir de l’attaquant. Et ce dernier n’écarte pas un retour de son fils en Argentine dès cet été. « Il a prolongé de deux ans à City, mais en juillet s’il doit revenir, il reviendra ici pour jouer. Mais ça ne dépend pas que de lui non plus, il faut voir avec le club, cela dépend de l’entraîneur. S’ils l’appellent... Ils n’ont pas appelé Sergio. A l’heure actuelle, nous n’en sommes pas au point où il y a eu un échange et nous évaluons la situation pour savoir s’il revient dès cette année ou l’année prochaine. Sergio ne peut pas dire « je veux revenir », il faut voir qui est l’entraîneur, et s’il le veut ou pas dans son équipe. S’ils l’appelaient, il commencerait à voir, il fixerait une date. Savoir s’il reste un an de plus, s’il revient en 2020, ou s’il a envie d’être ici dès le mois de juin. Je ne sais pas, c’est à lui de décider, pas à sa famille », a déclaré le père du joueur, adepte du teasing, qui devrait ravir les supporters du club argentin.