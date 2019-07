Le président du FC Séville, José Castro, et le directeur sportif général du club, Monchi, ont accompagné Pablo Sarabia lors d’une conférence d’adieu suite à son départ au Paris Saint-Germain. L’occasion de passer en revue l’actualité mercato du club et notamment le cas des madrilènes Dani Ceballos (22 ans) et Sergio Reguilón (22 ans).

Le premier ne semble pas entrer dans les plans de l’Espagnol, à l’inverse de son coéquipier en défense qui fait partie des pistes étudiées par les Andalous. « Dani Ceballos, aujourd’hui, n’a jamais été un objectif du club, jamais, jamais. Reguilon, c’est vrai qu’il est une de nos pistes. Nous étudions d’autres profils, même si j’ai lu que c’était déjà fait » affirme Monchi.

