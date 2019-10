Libre depuis son départ du Stade Rennais en fin de saison dernière, Hatem Ben Arfa (32 ans) n’a toujours pas trouvé de club cette saison. Sondé par plusieurs clubs français et étrangers (Séville FC et le Betis), l’attaquant avait annoncé « aucun challenge qui m’a été proposé ne m’a excité. » Le Havre notamment avait tenté sa chance mais pour l’instant le dossier traîne en longueur comme l’a expliqué Vincent Volpe, le président du HAC.

« Hatem Ben Arfa est libre. Nous avons pensé à lui. J’ai eu des contacts avec lui. J’ai trouvé le garçon charmant. Quoi que pensent les gens, j’ai trouvé quelqu’un de réfléchi. Il s’est montré ouvert, honnête, transparent et gentil. Il avait envie de quitter la France. Je ne partage pas son opinion, explique le président normand pour le site spécialisé MaLigue2.fr. Mais je crois que ce n’est pas impossible qu’il joue encore en France, et même en Ligue 2 avec nous. Il adore Paul Le Guen et c’est réciproque. Le courant passe très bien. Reste que c’est plus compliqué, car la saison passe. »