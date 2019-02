Le Paris SG avait envoyé un émissaire dans les tribunes du Stade Jan Breydel jeudi soir pour observer le 16e de finale aller de Ligue Europa entre le FC Bruges et Salzbourg (2-1), explique le quotidien belge Het Laatste Nieuws.

On ignore pour quel joueur le superviseur du club de la capitale s’était déplacé, mais Wesley, buteur brésilien du club belge, a brillé, avec un but à la clé, tandis que Diadié Samassékou, milieu malien de la formation autrichienne, figure dans les petits papiers d’Antero Henrique depuis quelques mois. Ce n’est pas la première fois que le PSG se rend en Belgique pour superviser Bruges cette saison. À noter que le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, Tottenham, Manchester United, Arsenal et Chelsea étaient eux aussi représentés.