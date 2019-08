Au lendemain de la réunion entre des représentants du FC Barcelone, dont Eric Abdial, et Leonardo, le directeur sportif parisien, les journaux espagnols multiplient les informations sur son contenu. Avec souvent des versions différentes. Et si l’on en croit Sport, qui choisit l’optimisme dans le feuilleton Neymar, le PSG aurait donné son accord pour récupérer deux joueurs du FC Barcelone, à savoir Philippe Coutinho et Ivan Rakitic.

Pour le premier nom, il semble que le consensus existe bel et bien depuis quelques jours entre les deux clubs. Mais pour le milieu de terrain croate âgé de 31 ans, cela ressemble à un retournement de situation. Le journal espagnol assure que Leonardo a fait part de son intérêt et accepterait désormais de l’intégrer dans le deal. Reste donc à trouver un terrain d’entente sur les contrats de ces deux potentiels nouveaux joueurs...

