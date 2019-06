Après deux années passées au Paris Saint-Germain, Daniel Alves va quitter le club de la capitale cet été. L’international brésilien a annoncé son départ des champions de France ce dimanche sur son compte Instagram : « je voudrais remercier la famille du PSG pour m’avoir offert l’opportunité de créer ensemble une page de l’histoire de ce club. [...] Mais dans la vie, tout a un début, un milieu et une fin et le moment est venu de mettre le point final ici. » La réaction du PSG était donc attendue, et les Parisiens viennent justement de publier un communiqué sur leur site pour officialiser le départ de l’ancien Barcelonais.

« Nous sommes heureux d’avoir pu accueillir au Paris Saint-Germain pendant deux ans un joueur du talent et de l’expérience de Dani Alves. Il y a deux ans, après ses expériences en Espagne et en Italie, Dani avait choisi le Paris Saint-Germain quand il avait devant lui la possibilité de s’engager dans un nouveau défi, après ceux qu’il avait relevés en Espagne et en Italie. Nous sommes satisfaits que ce grand joueur reparte de Paris en ayant gagné plusieurs trophées sous nos couleurs. Je lui souhaite le meilleur dans les prochains défis qui l’attendent sur son chemin », a notamment lâché le président Nasser Al-Khelaïfi.

Le Paris Saint-Germain remercie Daniel Alves pour ses deux saisons au clubhttps://t.co/QuiAG9dUn8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 23, 2019

