Auteur d’un match nul hier contre l’AS Saint-Etienne (1-1), le Paris Saint-Germain a égalisé dans les toutes dernières secondes de la rencontre. La faute notamment à un but contre sans camp de Mathieu Debuchy.

Le septième but inscrit par un adversaire des Franciliens depuis le début de la saison en Ligue 1. Un record en Europe puisque dans les cinq plus grands championnats, son poursuivant le plus proche est à quatre réalisations inscrites sur CSC.