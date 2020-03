Le PSG vient de communiquer une décision importante. Suite à l’allocution du Président de la République Emmanuel Macron hier soir, et à celle du Premier ministre Edouard Philippe dans la journée de vendredi, le club qui vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions demande à ses joueurs et ses athlètes de ne plus venir s’entraîner jusqu’à dimanche inclus. Cela concerne toutes les sections sportives du club (football masculin, féminin, handball et judo), dans le but d’éviter tout contact et risque de propagation du virus.

« La première mesure concerne l’ensemble des sportives et sportifs professionnels du Club. Tous les entraînements sont annulés jusqu’à dimanche inclus. Les athlètes sont invités à rester à leur domicile pendant cette période. Le service médical du Club et ses experts extérieurs sont mobilisés pour suivre l’évolution de la situation et recommander dès dimanche soir les mesures prises pour les jours suivants. Le Club reste à l’écoute des décisions que doit annoncer l’UEFA le 17 mars prochain sur la tenue de ses compétitions. Concernant la préformation, la formation et les U19 féminines, le Club applique la décision prise par la Fédération Française de Football de suspendre toutes les activités sportives. Le Paris Saint-Germain mettra en place dès lundi un système de scolarité à distance. »