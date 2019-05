Alors que Tottenham semble être la cible privilégiée de Ryan Sessegnon (Fulham) pour cet été, le Paris Saint-Germain n’a pas dit son dernier mot concernant une possible arrivée du jeune joueur de 18 ans au mercato estival. Comme l’indique The Telegraph, le club de la capitale ne va rien lâcher et souhaite toujours attirer l’international anglais U21.

Mais en plus de Tottenham, il faudra que le PSG surpasse deux autres écuries dans la course pour Sessegnon : Manchester United et le RB Leipzig. Pour le moment, le jeune milieu de terrain semble privilégier Tottenham, ou au moins la Premier League, avant d’éventuellement tenter une expérience à l’étranger. Quoi qu’il en soit, son départ des Cottagers cet été est plus que probable depuis la relégation de son équipe en Championship, et ce alors que son contrat expire en 2020, ce qui pourrait laisser craindre aux dirigeants de Fulham de le voir partir librement au mercato 2020.