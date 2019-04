Pour sa première saison en Premier League, Ryan Sessegnon a eu du mal, tout comme son club de Fulham. Promus, les Cottagers sont d’ores et déjà certains de redescendre à l’étage inférieur alors que le championnat n’est pas encore terminé. Sessegnon a lui de fortes chances de rester en Premier League.

Courtisé par les plus grands clubs européens, le joueur du couloir gauche est notamment dans le viseur de Tottenham. D’après le London Evening Standard, ce sont bien les Spurs qui tiennent la corde sur ce dossier. Ils prépareraient une offre comprise entre 23 M€ et 29 M€. Le joueur de 18 ans est attiré par Tottenham et Pochettino, dont la méthode a pu faire fait éclore quelques joueurs de talents ces dernières années.