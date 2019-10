Le Paris Saint-Germain continue de conclure des contrats de sponsoring pour augmenter sa visibilité à l’internationale et ainsi remplir ses caisses. Alors que le club de la capitale a annoncé, mardi, une nouvelle alliance avec Gaussin, l’un des leaders mondiaux des produits et services de mobilité, c’est une marque de vêtements qui va être associée aux Rouge et Bleu.

L’Équipe l’annonçait dans son édition du jour, c’est désormais officiel, la marque de jeans italienne Replay a signé un partenariat de quatre saisons jusqu’en 2023 et devrait ainsi rapporter entre 1 M€ et 1,5 M€ par an au club français. À noter que Neymar Jr est déjà un ambassadeur de la marque. Grâce à ces nouveaux revenus, le PSG entrevoit sereinement le Fair-Play-Financier.