La réception de l’AS Monaco ne constituera pas seulement l’occasion pour le PSG d’officialiser enfin son titre de champion de France. Le club parisien va également profiter de son retour au Parc des Princes pour rendre hommage à la cathédrale Notre-Dame ravagée par les flammes lundi dernier.

Selon les informations du Parisien, le Paris SG va porter un maillot spécial Notre-Dame. Les contours de ce maillot resteraient encore à définir. Un logo spécial devrait être floqué sur les tuniques des joueurs parisiens. Cette démarche ne sera pas la seule, puisque le Paris Saint-Germain avait déjà annoncé une série d’initiatives via ses partenaires commerciaux et ses supporters pour lever des fonds et soutenir la reconstruction de l’édifice.