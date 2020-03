Les 50 ans du PSG approchent à grands pas (le 12 août prochain). Pour célébrer l’anniversaire de la naissance du club, les dirigeants réfléchissent aux festivités et notamment à organiser un all-star game d’après RMC Sport.

En plus d’un concert avec l’artiste français Dadju, Nasser Al-Khelaïfi veut convier tous les anciens joueurs et anciens entraîneurs pour être présents et même jouer ce match le 29 août prochain, pour ceux qui sont encore en conditions. Un film doit également être projeté.