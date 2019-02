Rien ne va plus pour Jean-Kevin Augustin. L’attaquant français du RB Leipzig a reculé dans la hiérarchie établie par Ralf Rangnick, l’entraîneur du club allemand, devenant le 4e choix derrière Werner, Poulsen et même Cunha. Il n’a plus été titulaire depuis un match en Ligue Europa le 13 décembre dernier, au cours duquel il avait été remplacé à la pause, et n’a plus marqué depuis le 8 novembre (face au Celtic, en Ligue Europa). Cette situation a visiblement alerté Ralf Hasenhüttl, l’entraîneur autrichien de Southampton, qui a coaché Augustin durant la saison passée.

Selon les informations du Daily Mail, les Saints s’intéressent bien au joueur formé au PSG, parfois critiqué en Allemagne pour un manque de professionnalisme. Everton et West Ham s’étaient aussi intéressés à lui au cours du mercato hivernal mais Leipzig a repoussé les différentes approches. Le club a d’ailleurs fixé un tarif rédhibitoire pour son attaquant : 40 M€. Une grosse somme, qui correspond plus au potentiel et à l’âge du joueur (21 ans) qu’à son rendement actuel.