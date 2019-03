Le ton est monté entre Florentino Perez et Sergio Ramos. L’élimination du Real Madrid a laissé des traces et le président a menacé de se débarrasser de son capitaine. Ce dernier lui aurait alors rétorqué. « Vous me payez et je m’en vais. J’ai tout donné pour ce club. Je me suis battu pour lui et même pour vous. » Ambiance...

AS croit savoir qu’il reste deux ans et demi de contrat au capitaine madrilène, et non pas un an et demi. Cela change forcément la donne car si le président de la Casa Blanca souhaitait à tout prix rompre le contrat de Ramos, cela coûterait 25 M€ au club.