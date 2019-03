Depuis son élimination par l’Ajax en huitièmes de finale de Ligue des champions (1-4), le Real Madrid vacille. Sur un siège éjectable depuis ce cuisant revers, Santiago Solari ne sait pas encore si il achèvera la saison sur le banc madrilène. Alors que le nom de José Mourinho revient avec insistance, une explication de texte aurait eu lieu dans le vestiaire Merengue après le match entre Florentino et Sergio Ramos. Selon les informations de AS, le président de la Casa Blanca attendait ses joueurs dans le vestiaire. Et Perez n’aurait pas été tendre avec ses ouailles.

Ce dernier reprocherait à ses joueurs leur manque d’implication et a qualifié leur comportement de honteux. Des propos qui ont irrité Sergio Ramos qui serait sorti de ses gonds. « Vous me payez et je m’en vais. J’ai tout donné pour ce club. Je me suis battu pour lui et même pour vous, » aurait rétorqué le capitaine du Real. La scène se serait produite devant l’ensemble des joueurs. Celle-ci risque de laisser des traces en interne...