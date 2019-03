« Le Real Madrid ? C’est un club de rêve pour tout le monde, c’est un des plus grands club du monde », déclarait mercredi Paul Pogba en conférence de presse. Des paroles qui ont immédiatement fait trembler les murs en Espagne, où la presse locale titrait même ce matin que le Français ouvrait la porte à Florentino Pérez.

Et selon AS, pour attirer Paul Pogba, le Real Madrid pourrait l’échanger avec Gareth Bale. Zinedine Zidane ne compterait pas sur le Gallois pour reconstruire le Real Madrid, et pourrait chercher à attirer le champion du monde. Reste cependant à savoir si les Red Devils accepteront de perdre l’un de leur leaders...