Neymar au Real Madrid ? Un écran de fumée selon le journal Sport, qui balance cette information ce matin : le club merengue souhaite en réalité enrôler Kylian Mbappé cet été. C’est pour ne pas voir ses intentions dévoilées trop vite qu’il aurait feinté un intérêt pour Neymar... En diffusant l’information, Sport mettrait donc à mal la tactique madrilène.

Peut-être que le Real Madrid a entendu la déclaration d’Unai Emery sur SFR Sport il y a quelques jours : « Quand j’ai rencontré son père, et lui-même, chez lui, le joueur voulait aller au Real Madrid ou au Barça. Et c’est le club et moi qui lui avons dit qu’il devait être en France. » À deux doigts de choisir l’option Real Madrid l’été dernier, Mbappé a été rattrapé in extremis par le PSG, quitte à se mettre en danger avec le fair-play financier. Le Real Madrid aura-t-il plus de chance cet été ? On peut en douter, puisque le PSG ne sera pas vendeur.