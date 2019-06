Le responsable de la cellule de recrutement de Tottenham, Steve Hitchen, a récemment été approché par l’OM, qui souhaitait en faire son directeur du football. Mais The Daily Mirror indique qu’Hitchen a repoussé les avances du club phocéen, au grand bonheur de Mauricio Pochettino, qui compte sur lui pour faire un recrutement d’envergure cet été.

Cependant, rien n’indique non plus que Steve Hitchen restera chez les Spurs, puisqu’il est courtisé par de nombreux autres clubs anglais, parmi lesquels on retrouve notamment Manchester United. S’il est autant désiré, c’est parce qu’il a attiré de bons joueurs partout où il est passé, lui qui est notamment connu pour son passage dans la cellule de recrutement de Liverpool, où il avait grandement contribué à la signature de Luis Suárez en 2011, en provenance de l’Ajax Amsterdam.

