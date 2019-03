Avec deux défaites de rangs en championnat (1-2 contre Burnley et 0-2 face à Chelsea), Tottenham a grandement hypothéqué ses chances de remporter la Premier League cette saison, puisque les Spurs pointent à neuf points du leader Liverpool. Et une nouvelle année sans trophée risque de donner des envies d’ailleurs à leur entraîneur, Mauricio Pochettino, dont le palmarès en tant que coach reste désespérément vide (finaliste de League Cup en 2015, 2e du championnat en 2017). Ce dernier a visé Daniel Levy, le président de Tottenham, pour le manque d’argent investi sur le marché des transferts (zéro recrue sur les deux derniers mercatos), en comparaison aux autres clubs anglais : « Vous pouvez voir quand les gens nous jugent et font pression sur nous si nous ne gagnons pas de trophée, a déclaré l’Argentin, dans des propos relayés par RMC Sport. Est-ce juste ou pas, si nous sommes en concurrence avec les mêmes outils ou des outils différents ? C’est pour ça je vous ai dit que, si le président Daniel (Levy, ndlr) me disait la saison prochaine : "nous devons gagner un titre, nous devons gagner la Ligue des champions et nous devons gagner la Premier League", alors peut-être qu’il faudra trouver un autre gars magique qui peut le faire. »

« Je pense que nous serons là, oui, a continué Pochettino. Nous allons nous battre, oui. Nous allons trouver le moyen d’être compétitif. Mais vous ne pouvez pas mettre un fusil ici et dire "nous devons gagner", si nous ne nous battons pas avec les mêmes outils qu’une autre équipe. » S’il venait à quitter Tottenham, Pochettino pourrait rebondir au Real Madrid ou à Manchester United, où il a été plusieurs fois annoncé ces derniers temps.