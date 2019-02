Troisième avec 60 points, Tottenham devait absolument s’imposer ce mercredi soir face à Chelsea pour ne pas laisser Liverpool et Manchester City s’envoler au classement. Mais après le revers subi contre Burnley (1-2), les Spurs ont enregistré une deuxième défaite de rang (0-2), les reléguant à neuf points des Reds et huit des Citizens.

Après la rencontre à Stamford Bridge, Mauricio Pochettino a donc clairement expliqué que Tottenham ne pouvait plus remporter la Premier League. « Après Burnley, j’ai dit que c’était difficile (pour le titre, ndlr), et ce soir c’est impossible de lutter contre Manchester City et Liverpool. Eux seuls peuvent gagner le championnat. Nous devons nous battre pour gagner des matches et être justes », a lâché l’entraîneur des Spurs.