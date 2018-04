Le Mondial approche à grands pas. Et Edinson Cavani y pense déjà. L’attaquant du Paris SG a confié à DirecTV Sports en Uruguay ses ambitions pour le tournoi en Russie. « J’ai le bon âge, de l’expérience derrière moi et ce sont des choses qui te donnent beaucoup de confiance. Je crois que je suis prêt. Après, tous les joueurs qui disputent le Mondial sont les meilleurs de leurs pays et nous arrivons tous dans les mêmes conditions, après une saison chargée. Je crois et je me prépare pour être bien physiquement et mentalement parce que le Mondial est vraiment quelque chose de très spécial », a-t-il confié.

El Matador, sûr de sa force, se verrait bien remporter le titre de meilleur buteur. « Il n’y a même pas à vous dire que je rêve d’être meilleur buteur du Mondial, tout footballeur veut être bon parce que ce sera fondamental pour l’équipe. Mais je préfère une victoire collective. C’est ma manière d’être et de vivre, moi, j’aime partager avec quelqu’un, je n’aime pas le fait de remporter un titre seul, je veux en profiter en groupe, partager quelque chose et, sincèrement, j’adorerais remporter le Mondial », a-t-il lâché. Les autres buteurs sont prévenus !