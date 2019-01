Le très médiatique père de la star brésilienne, Neymar Senior, s’en est pris, sur son compte Instagram, aux détracteurs de son fils. Ce dernier, souvent critiqué car il en rajouterait trop dans ses chutes après chaque tacle subi, a déjà été victime de 40 fautes cette saison en Ligue 1. Le père de Neymar a tout d’abord rappelé deux fautes majeures dont son fils a été la cible, lors des Coupes du monde 2014 et 2018, avant de détailler la blessure de celui-ci contre Strasbourg, qui a contraint le Brésilien à sortir du terrain.

« On ne peut pas dribbler ? On n’a pas le droit d’avoir du talent ?, a déploré Neymar Senior sur Instagram. Comme toujours, la vie continue, le football aussi, et les connards de service, qui se disent experts en football, continueront de tenir des sondages demandant si "Neymar mérite d’être sanctionné". Nous n’avons aucun moyen de nous protéger, cela doit être fait par l’arbitrage. » Neymar Senior s’est dit « fatigué de ce système socialiste dans le football » qui exige que les joueurs doivent être « tous pareils ». Il a conclu son message en prévenant ceux qui osent critiquer son fils : « Soyez prêts car, comme toujours, il reviendra plus fort ! »