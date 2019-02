Cet été et cet hiver, de nombreux transferts ont eu lieu dans le monde du football. Ainsi, le magazine américaine Forbes a révélé le classement des 10 footballeurs les mieux payés de la planète. Lionel Messi occupe la première place avec 74,2 M€ de salaire annuel. Il devance Neymar (63,63 M€) et Cristiano Ronaldo (53,66 M€).

Dans la foulée, on retrouve Gareth Bale (24,77 M€) devant Aaron Ramsey, surprenant cinquième du classement (23,75 M€). Ensuite, Oscar (22,83 M€) arrive devant Paul Pogba (22,15 M€). Ensuite, Wayne Rooney (19,52 M€), Luis Suarez (17,58 M€) et Sergio Agüero (15,07 M€) complètent le top 10.

These are the reported top 10 highest paid footballers in the world (including bonuses) according to Forbes

Do you think Aaron Ramsey is worth £20.8m a year ?

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) 11 février 2019