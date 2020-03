Il n’a joué que trois matches avec Leeds United cette saison. Pourtant, Illan Meslier (20 ans) semble déjà avoir conquis ses dirigeants. Arrivé en prêt du FC Lorient cet été pour toute la saison, il pourrait ne pas retourner en Bretagne. Selon les médias anglais, Leeds est sur le point de lever son option d’achat.

L’international espoirs français a profité de la suspension de huit matches du gardien titulaire, Kiko Casilla, pour s’installer dans le but. Sur ses deux matches de Championship disputés, il n’a pas pris un seul but et a fait très bonne impression à Marcelo Bielsa. « Illan a été calme et confiant. Il a pris des risques et a été bon dans le jeu aérien. Il nous a transmis un sentiment de confiance », déclarait El Loco en conférence de presse. Peut-être un tournant dans la carrière d’Illan Meslier.