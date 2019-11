La 14e journée de Liga offre un duel entre Leganés la lanterne rouge et le leader, le FC Barcelone. Les Catalans vont pouvoir se préparer à quatre jours d’affronter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, Leganés mise sur un 3-5-2 qui sera déclinable en 5-3-2 avec Pichu Cuéllar dans les cages. La défense est constituée d’Unai Bustinza, Kenneth Omeruo et Dimítris Sióvas. Roberto Rosales et Jonathan Silva assurent les rôles de pistons. Au milieu de terrain, Ruben Perez, Roque Mesa et Oscar Rodrigez se retrouvent. Le duo offensif voit les présences de Youssef En-Nesyri et Martin Braithwaite.

Le FC Barcelone mise de son côté sur un 4-2-3-1 assez prometteur où Marc-André ter Stegen figure dans les buts. Ce dernier est devancé par Moussa Wagué, Gerard Piqué, Samuel Umtiti et Junior Firpo. Le double pivot est assuré par Frenkie de Jong et Sergio Busquets. Enfin, Luis Suarez est soutenu en attaque par Ousmane Dembélé, Lionel Messi et Antoine Griezmann.

Les compositions :

Leganés : Cuéllar - Bustinza, Omeruo, Siovas - Rosales, Perez, Mesa, Rodriguez, Silva - En-Nesyri, Braithwaite

FC Barcelone : Ter Stegen - Wagué, Piqué, Umtiti, Firpo - De Jong, Busquets - Dembélé, Messi, Griezmann - Suarez