Après la défaite de Leicester City à Arsenal (3-4) en match d’ouverture de la Premier League, Craig Shakespeare s’est exprimé sur Riyad Mahrez pisté par l’AS Roma. L’entraîneur des Foxes est content de l’attitude de l’international algérien.

« Je pense que nous sommes tous conscients du drôle de business qui se passe en cette période des transferts. On ne sait jamais ce qu’il va se passer. Riyad est très concentré. Il a dit ce qu’il compte faire, et nous sommes tous prévenus. Mais lorsqu’il s’entraîne et joue, il reste très professionnel ».