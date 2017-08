Des millions de supporters à travers le monde attendaient ce moment depuis près de trois mois : la Premier League est de retour. Le championnat au suspense souvent fou reprenait ses droits un vendredi soir, une première dans l’histoire. Et pour lancer les hostilités, le champion de la saison 2015-2016 se déplacait chez son dauphin de la même année. Leicester City défiait Arsenal à Londres, dans un Emirates Stadium en feu. Du côté des Gunners, Arsène Wenger optait pour son nouveau schéma tactique qui fonctionne bien récemment, le 3-4-2-1 avec les deux recrues d’Arsenal titulaires : Lacazette en pointe et Kolasinac en défense. A noter le retour d’Ozil (absent du match de Community Shield dimanche dernier), l’absence d’Alexis Sanchez (touché à la poitrine) et la présence d’Olivier Giroud sur le banc. Côté Foxes, la composition d’équipe ressemblait à celle championne d’Angleterre il y a quinze mois. Il ne manquait donc plus que le coup d’envoi, qu’il ne fallait surtout pas rater. Car quel début de match !

Comme dans un conte de fées, Alexandre Lacazette débloquait son compteur en Premier League au bout de quatre-vingt-dix secondes d’une superbe tête décroisée à l’entrée de la surface sur un bon centre d’Elneny (1-0, 2e). Les supporters d’Arsenal étaient aux anges... pour trois minutes. Car Leicester City égalisait sur une autre tête, celle d’Okazaki qui reprenait une bonne déviation de Maguire (arrivé cet été) au second poteau (1-1, 5e) après un corner joué en deux temps. Un début de match typique de Premier League, avec beaucoup d’intensité et des phases d’attaque-défense à couper le souffle. Arsenal repartait du bon pied, avec un Xhaxa impérial au milieu de terrain. Welbeck aurait pu redonner l’avantage aux Gunners après un très bon travail d’Ozil sur le côté, mais la frappe de l’attaquant anglais était bien contrée par Maguire (22e).

Le coaching tueur de Wenger

Arsenal dominait alors clairement les débats et Kolasinac - le sauveur d’Arsenal dimanche dernier face à Chelsea - voyait sa belle frappe croisée stoppée par Schmeichel (27e). Mais à force de manquer de réalisme, Leicester refroidissait Wenger et sa troupe. Sur un centre à ras de terre assassin d’Albrighton, Vardy trompait Cech facilement de près (1-2, 29e). Fébrile, la défense d’Arsenal tremblait encore sur une tête d’Okazaki qui passait juste à côté (33e). Sous les yeux d’un Alexis Sanchez dubitatif, Arsenal semblait perdu mais égalisait de nulle part au meilleur des moments grâce à Welbeck (2-2, 45e+2) qui trompait Schmeichel après une ouverture heureuse de Lacazette pour Xhaka à l’entrée de la surface. Une première mi-temps éblouissante. Boosté par ce but hold-up, Arsenal débutait bien la seconde période avec une frappe d’Ozil de loin (49e) sans danger pour les Foxes. Mais Leicester trouvait des trous dans une défense londonienne souvent aux abois, comme sur une ouverture d’Okazaki pour Vardy où Cech sortait loin de sa ligne pour sauver les siens.

L’ancien gardien de Chelsea repoussait ensuite une belle frappe de Mahrez (55e). Mais les Gunners craquaient sur le corner suivant avec une tête de Vardy libre de tout marquage (56e, 2-3). Le match gardait son rythme d’enfer et Oxlade-Chamberlain sonnait la révolte sur une frappe surpuissante des trente mètres, repoussée par Schmeichel (59e). Bellerin aurait dû égaliser trois minutes plus tard sur une magnifique ouverture de Welbeck mais la frappe à ras de terre de l’Espagnol était magnifiquement captée par Schmeichel. Arsenal filait droit vers une quatrième défaite en cinq matches d’ouverture de Premier League et Wenger faisait entrer Giroud et Ramsey. Le Gallois n’était pas loin de marquer d’entrée après un bon centre de Lacazette (68e). Les occasions s’enchaînaient pour les Gunners (Oxlade-Chamberlain, Ozil) qui trouvaient enfin la clé par l’entrant Ramsey (3-3, 83e) qui mystifiait Schmeichel après une belle ouverture de Xhaka. Et Arsenal ne s’arrêtait pas là. Lacazette donnait le tournis à la défense des Foxes mais sa frappe contrée était détournée du bout des doigts par Schmeichel. Et sur le corner suivant, Giroud plaçait une tête imparable qui rebondissait sur la transervale mais traversait la ligne (85e, 4-3). Les Gunners tenaient bon et remportaient ce bras de fer incroyable pour mettre déjà la pression sur ses rivaux qui entrent en piste ce week-end. Déjà le match de l’année en Premier League ?

