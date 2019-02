Arrivé en prêt le dernier jour du mercato hivernal à Leicester, Youri Tielemans a suivi hier sa première séance d’entraînement en Angleterre, lui qui va découvrir la Premier League. Son entraîneur Claude Puel a en tout cas de grosses attentes le concernant, confiant dans la qualité du milieu belge. « Il est différent d’Adrien (Silva, parti en prêt à Monaco) mais il peut apporter un meilleur équilibre à l’équipe en attaque, à indiqué le tacticien français, dans des propos rapportés par The Independent. Il a également une bonne frappe et c’est un joueur clinique, capable de marquer et de faire des passes décisives. C’est un joueur intelligent. C’est bien pour nous de l’avoir dans l’équipe. »

Claude Puel a également confié que cela fait longtemps qu’il suit le Belge, et qu’il est impatient de le voir évoluer dans son équipe. « Je suis impatient de travailler avec lui. Je le connaissais auparavant à Anderlecht. Il était alors plus jeune mais a toujours fait de son mieux et a beaucoup marqué pour un milieu de terrain. J’espère qu’il aura l’occasion d’apporter cela ici, d’amener quelque chose de différent. » L’entraîneur des Foxes n’a cependant pas confirmé que Tielemans disputera ses premières minutes demain, lors du match prévu contre Manchester United (à 15h05). « Nous verrons. C’était sa première session d’entraînement ce vendredi matin. Ce fut une bonne séance avec beaucoup de travail et de rythme. Je verrai demain s’il peut être dans l’effectif pour le match. »