Cette année, Youri Tielemans fait les beaux jours de Leicester (11 matches de Premier League, pour 3 buts et 5 passes décisives), où il est prêté jusqu’à la fin de la saison par l’AS Monaco. Alors que les Foxes souhaitent le conserver, et que d’autres équipes s’intéressent aussi à son profil (Tottenham garde un œil sur lui), le Belge a tenu des propos assez flous concernant son futur, laissant entendre qu’il se plaisait beaucoup à Leicester, sans pour autant révéler une quelconque décision.

« Je ressens l’amour des fans, a-t-il ainsi confié, dans des propos relayés par le Daily Mail. Après avoir marqué (le premier but contre Arsenal dimanche, ndlr), je les ai entendus chanter mon nom et crier "signez-le ", c’est fantastique de jouer dans cette atmosphère. J’espère que ce sera la même chose lors des deux derniers matches et nous verrons ensuite. Je profite de chaque journée ici et nous verrons ce qui se passe cet été. Tout ce que je peux dire, c’est que je fais de mon mieux pour jouer à un niveau élevé, que je continuerai jusqu’à la fin de la saison et que je terminerai bien ces deux dernières rencontres. Il n’y a pas d’option d’achat. Comme je l’ai dit, nous verrons. »