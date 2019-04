Décidément, la Premier League semble bien plus à la taille de Youri Tielemans que la Ligue 1. L’ancien joueur d’Anderlecht se régale en Angleterre alors qu’à Monaco, il n’arrivait pas vraiment à peser sur le jeu des Asémistes et, malgré le brassard de capitaine, il s’en est allé au mercato hivernal pour découvrir l’univers des Foxes de Leicester. Semaine après semaine, les supporters de la formation britannique sont sous le charme.

Ce week-end n’a pas dérogé aux autres puisque l’international belge s’est encore illustré en inscrivant le premier but des siens lors de la victoire par trois buts à zéro face à Arsenal. Il est inutile de dire que ses coéquipiers et son coach ont évoqué ses performances et surtout son avenir alors qu’il est seulement prêté par l’AS Monaco, qu’il n’y a aucune option d’achat et qu’on a aucune idée de ce que compte faire Jardim, revenu sur le Rocher, de lui.

« Il y aura un dialogue entre les clubs »

« Pour son âge, il a une grande maturité dans son jeu et nous en sommes très heureux. Il y aura un dialogue entre les clubs. Il est clair que c’est un joueur avec lequel nous aimerions travailler et je comprends que les supporters aiment regarder un jeune joueur comme ça. Je suis sûr que le club fera tout son possible pour le faire venir », a indiqué Brendan Rodgers qui n’a d’yeux que pour son international belge. Mais il n’est pas le seul.

Tielemans semble très bien intégré dans l’équipe de Leicester et James Maddison, le milieu de terrain des Foxes, l’a très bien montré sur son compte Instagram avec la légende : « je ne te laisserai pas partir jusqu’à ce que tu signes ici, mon frère ». Il va falloir convaincre maintenant l’AS Monaco de s’en séparer alors que le club entraîné par Leonardo Jardim avait dépensé 25 millions d’euros pour Tielemans en 2017. Une somme qui ne devrait pas faire peur à Leicester.