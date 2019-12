La 18e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Racing Club de Strasbourg. Défait à Marseille il y a une semaine, le club au scapulaire tentera de réagir sans attendre face à une équipe qui a du mal en cette première partie de saison.

Paulo Sousa, dont l’avenir est incertain en Gironde, aligne un 3-4-3 avec Aït-Bennasser plutôt que Tchouaméni dans l’axe du milieu de terrain. Adli et De Préville sont préférés au soutien de Maja en pointe. En face, Laurey doit faire sans Mothiba Simakan et Bellegarde. Il titularise Ajorque devant et revient à une défense à 5 éléments.

Les compositions :

Bordeaux : Costil - Mexer, Koscielny, Pablo - Kamano, Otavio, Aït-Bennasser, Benito - De Préville, Adli - Maja.

Strasbourg : Sels - Lala, Koné, Mitrovic, Djiku, Carole - Thomasson, Sissoko, Fofana, Corgnet - Ajorque.