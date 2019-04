Dijon et Rennes lancent cette 33e journée de Ligue 1. Les deux équipes ont deux objectifs bien différents. 18e du championnat, le DFCO reste sur une victoire et un nul mais se bat toujours pour son maintien. En face, les Bretons sont en train de perdre dans la course à l’Europe et ont besoin de points.

Runarsson est confirmé dans les buts depuis son retour en tant que numéro un. Devant, ni Tavares, ni Kaba ne sont alignés car c’est Jeannot qui a été préféré. L’attaquant sera épaulé par Sliti et Saïd. Rennes jouera avec Ben Arfa milieu offensif associé à Hunou et Sarr sur les côtés.

Les compositions :

Dijon : Runarsson - Alphonse, Yambéré, Aguerd, Chafik - Marié, Balmont, Amalfitano - Saïd, Jeannot, Sliti

Rennes : Koubek - Traoré, Da Silva, Nyamsi, Doumbia - André, Grenier - Hunou, Ben Arfa, Sarr - Niang