Le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel a dévoilé ce vendredi les dates du calendrier de la Ligue 1, de la Ligue 2, et du trophée des Champions pour la saison 2019/2020. Le calendrier a été validé par la Comité Exécutif de la FFF. Le trophée des Champions se jouera le 27 juillet 2019 à Shenzhen (Chine).

En Ligue 1, la première journée aura lieu les 9, 10 et 11 août 2019, tandis que la 38e journée se jouera le samedi 23 mai 2020. En Ligue 2, la saison débutera le 26 juillet 2019 et se terminera le 15 mai 2020, avant que les play-off ne se disputent les 19 et 22 mai 2020. Enfin, les barrages d’accession en Ligue 1 se joueront les 28 et 31 mai, alors qu’en Ligue 2, les matches auront lieu les 26 et 31 mai 2020. Enfin, la Coupe de la Ligue verra la finale se jouer le 4 avril 2020.