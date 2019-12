Le 1er janvier marque le début d’une nouvelle année, mais également d’un nouveau mercato hivernal. Ce dernier arrive avec son lot de rumeurs et d’officialisations dans les principaux championnats, que ce soit en France ou partout ailleurs. Cette année encore, la Ligue 1 pourra être le théâtre des divers mouvements du 1er au 31 janvier (compris). Ce sera également le cas en Allemagne et en Angleterre.

D’autres pays connaissent des dates un peu différents. En Espagne et en Italie, il débutera le 2 janvier pour finir également le 31 du mois (compris). Pareil pour les Pays-Bas, le Portugal et la Russie qui eux débuteront le 3 janvier l’officialisation de leurs transactions. Enfin, la Turquie démarrera plus tard que les autres (le 4 janvier). De son côté, la Chine se montrera également dangereuse en s’offrant deux mois de négociations, soit du 1er janvier jusqu’au 28 février (compris).

Les dates du mercato hivernal :

France : du 1er janvier au 31 janvier

Allemagne : du 1er janvier au 31 janvier

Angleterre : du 1er janvier au 31 janvier

Chine : du 1er janvier au 28 février

Espagne : du 2 janvier au 31 janvier

Italie : du 2 janvier au 31 janvier

Pays-Bas : du 3 janvier au 31 janvier

Portugal : du 3 janvier au 2 février

Russie : du 3 janvier au 31 janvier

Turquie : du 4 janvier au 31 janvier