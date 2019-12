Alors qu’il a quitté son poste d’entraîneur de Gimnasia La Plata il y a un mois, Diego Maradona (59 ans) continue de faire parler de lui, et de manière assez étrange. Interviewé par la chaîne sportive argentine Tyc Sports, l’Argentin a fait des révélations pour le moins surprenantes sur sa vie en dehors des terrains. Il est cette fois-ci mention d’extraterrestres et de la perte de sa virginité.

« Pourquoi inventer les choses ? Une fois, après quelques verres de trop, j’ai disparu de chez moi pendant trois jours. Je suis rentré chez moi et j’ai dit que les OVNIS m’avaient emmené » a-t-il expliqué avant d’entrer dans un sujet plus intime : sa perte de virginité. « C’était à 13 ans, dans un sous-sol avec plus dame plus âgée, a confié l’Argentin. J’étais au-dessus et elle était en train de lire le journal ».