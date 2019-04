Les quarts de finale de la Ligue Europa ont ce soir rendu leur verdict, à Londres, Valence, Naples et Francfort. Sortis vainqueurs de leurs double-confrontations, Chelsea (vainqueur en 2013), Valence (vainqueur en 2004), Arsenal (défait en finale en 2000) et Francfort (vainqueur en 1980), se retrouveront au tour suivant, avec un seul et même objectif : atteindre la finale de la 48e édition de la C3, au stade de Bakou (Azerbaïdjan), le mercredi 29 mai.

Le tirage des quarts et celui des demies ayant été réalisés le même jour, les Gunners d’Arsenal savent dès à présent qu’ils recevront le club che de Valence, le jeudi 2 mai à 21h, alors que dans le même temps les Aigles de Francfort accueilleront les Blues de Chelsea à la Commerzbank-Arena. Les matches retours auront lieu la semaine suivante, avec un Chelsea-Francfort à Stamford Bridge et un Valence-Arsenal à Mestalla, le jeudi 9 mai, toujours à 21h.

Le programme des demi-finales de la Ligue Europa :

Arsenal (ANG) - Valence (ESP), (aller jeudi 02/05, retour jeudi 09/05)

Francfort (ALL) - Chelsea (ANG), (aller jeudi 02/05, retour jeudi 09/05)