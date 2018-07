Alors que le départ de Cristiano Ronaldo fait beaucoup parler de l’autre côté des Pyrénées, on attendait la réaction de Javier Tebas, le président du championnat espagnol, connu pour ses sorties médiatiques remarquées. Et lors d’un événement organisé à l’Université Internationale Menéndez Pelayo, il a parlé du départ du Ballon d’Or 2018 à la Juventus.

« Ronaldo est parti pour des raisons fiscales. En Italie, à cause des nouvelles normes, il gagnera plus en net qu’en Espagne pour le même montant brut. Le Real Madrid ne pouvait pas lutter avec ça, et il y a sûrement d’autres raisons, mais c’est sûr que celle-ci est importante », a lancé le président de la Liga.