L’une des belles promesses de Manchester City peine à s’imposer dans l’effectif mancunien. En effet, Phil Foden (19 ans) n’a joué qu’onze petites minutes en match officiel cette saison dont dix minutes face à West Ham lors de la première journée (victoire 5-0). Deux clubs seraient intéressés pour lui donner du temps de jeu cette saison rapporte le Mirror. Les Glasgow Rangers et l’AS Roma souhaiteraient obtenir le prêt du jeune anglais.

« J’aimerais qu’il parle plus avec moi, mais tout le temps, je vais chez lui et je lui parle. Il me regarde toujours avec un peu trop de respect, et après deux ou trois saisons, ce n’est plus nécessaire. Mais c’est normal, il a 19 ans. Je déciderai quand il jouera. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver parce que maintenant, nous jouons une quantité incroyable de compétitions » a avoué Pep Guardiola au sujet de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2024.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10