Dimanche soir, Karim Benzema a proposé un nouveau live sur Instagram, où il a multiplié les sujets et les invités, dont un certain Ronaldo, R9. Mais il a surtout été question de sa comparaison entre kart et F1 au sujet d’Olivier Giroud. Une punchline qui a beaucoup fait réagir, alors que l’attaquant du Real Madrid a aussi expliqué l’importance de son compatriote dans le jeu de l’équipe de France.

Voyant la polémique enfler, Karim Benzema a de nouveau utilisé les réseaux sociaux pour faire une mise au point sur sa déclaration concernant Giroud. « J’ai dit la vérité, tout simplement. On n’a pas retenu ce que je disais sur ce qu’il apportait en équipe de France. On a retenu quand j’ai dit que j’étais la F1 et lui le karting. C’est ce que je pense, c’est la vérité et c’est comme ça. Si tu me demandes avec R9 : lui c’est la F1 et moi je suis le karting, c’est comme ça ! » Karim Benzema assume donc sa comparaison sans sourciller.