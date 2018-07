C’est un sondage qui en dit long sur les volontés des supporters madrilènes. Le site internet du journal espagnol As a demandé aux fans de la Maison Blanche quel joueur ils aimeraient voir arriver au Santiago Bernabéu entre la star brésilienne Neymar et la jeune pépite française Kylian Mbappé. Et le résultat est sans appel.

Avec près de 90% des voix, c’est un plébiscite pour le jeune attaquant tricolore. Étincelant durant la Coupe du monde, il a notamment réalisé un match exceptionnel face à l’Argentine lors du huitième de finale gagné 4-3, auteur d’un doublé. En ce qui concerne Neymar, c’est tout le contraire, sans doute dû à son passé Blaugrana.