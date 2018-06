L’affiche promettait d’être belle entre la France et l’Argentine. Une confrontation prestigieuse qui lançait les huitièmes de finale du Mondial. D’un côté, l’équipe de France qui a terminé première du groupe C, de l’autre l’Argentine qui s’est qualifiée miraculeusement face au Nigéria (2-1) lors de la dernière journée du groupe D. Pour ce choc, Didier Deschamps optait pour son traditionnel 4-2-3-1 avec Olivier Giroud en pointe. Côté argentin, Jorge Sampaoli optait pour un 4-3-3 avec Lionel Messi en faux numéro neuf. Au début du match, les Bleus laissaient la possession du ballon à l’Argentine. Il fallait attendre la 9e minute pour entrevoir une première opportunité française. Après un petit slalom dans la défense argentine, Kylian Mbappé se faisait stopper irrégulièrement par Mascherano. Antoine Griezmann se chargeait du coup-franc et enroulait bien son ballon qui s’écrasait sur la transversale d’Armani.

Deux minutes plus tard, Kylian Mbappé s’offrait une chevauchée fantastique et se faisait faucher par Rojo dans la surface. L’arbitre indiquait le point de penalty. Griezmann se chargeait de la sentence et prenait à contre pied Armani (1-0, 13e). Les Bleus optaient pour des contres foudroyants. Sur une superbe transversale de Pogba, Mbappé prenait la profondeur et se faisait reprendre irrégulièrement aux abords de la surface par Tagliafico (19e). Le coup-franc tiré par Pogba passait au-dessus. La Pioche distillait un nouveau ballon en profondeur pour Griezmann côté droit qui voyait son centre capté par Armani (26e). L’équipe de France procédait systématiquement en contres, l’Argentine mettait le pied sur le ballon sans pour autant se montrer dangereuse. Contre toute attente, l’Argentine égalisait juste avant la pause. Esseulé aux abords de la surface, Angel Di Maria enroulait son ballon qui se logeait dans la lucarne de Lloris (1-1, 41e).

Mbappé met le feu à la défense argentine

Au retour des vestiaires, l’Argentine prenait le contrôle des opérations. Sur un coup-franc de Banega mal renvoyé par la défense française, Lionel s’emparait du cuir et voyait sa frappe déviée par Mercado qui prenait à contre pied Lloris (1-2, 48e). L’équipe de France manquait l’égalisation de peu. Sur une passe de Umtiti, Giroud talonne, Fazio se troue et Griezmann se voyait reprendre in extremis par Fazio (56e). Une minute plus tard, Blaise Matuidi lançait sur la gauche Hernandez dont le centre arrivait sur la droite sur Pavard dont la superbe volée trompait Armani (2-2, 57e). L’équipe de France prenait à nouveau l’avantage.

Sur un nouveau centre de Lucas Hernandez, Blaise Matuidi voyait sa frappe repoussée par la défense argentine, Mbappé bien placé déposait deux défenseurs et trompait Armani (3-2, 64e). L’équipe de France prenait le large sur une nouvelle passe en profondeur de Matuidi pour Giroud qui décalait Mbappé qui d’une frappe tendue trompait Armani (4-2, 68e). Forte de ses deux buts d’avance, l’équipe de France posait le pied sur le ballon. L’Argentine ne rendait pas les armes et réduisait la marque dans les arrêts de jeu. Sur un centre de Messi, Aguero reprenait le cuir de la tête et trompait Lloris (3-4, 90+3). Malgré cela, les Bleus se qualifiaient brillamment pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L’homme du match : Mbappé (9) : la pépite parisienne a essayé de semer la zizanie au sein de la défense argentine dès les premières minutes. Il s’octroie une chevauchée fantastique du milieu du terrain qui provoque le penalty pour la France (11e). Il inscrit le troisième but tricolore en déposant deux adversaires et en trompant Armani (3-2, 64e). Sur le quatrième but, sa frappe tendue ne laisse aucune chance à Armani (4-2, 68e). Il a fait vivre un véritable cauchemar à la défense argentine. Sa vitesse et sa percussion ont cause des ravages cet après-midi. Tout simplement insaisissable cet après-midi. Remplacé à la 89e par Thauvin qui a disputé ses premières minutes dans ce Mondial.

France

Lloris (5,5) : le gardien français a vécu un après-midi cauchemardesque. Il ne peut rien sur la superbe frappe de Di Maria (1-1, 41e) et il est pris à contre pied par Mercado sur la frappe de Messi (1-2, 48e). Le portier de Tottenham est resté concentré dans le second acte et s’est bien interposé sur des tentatives de Meza (80e) et Messi (85e).

Hernandez (6,5) : le latéral gauche français a bien fermé son couloir et n’a rien concédé à Pavon dans le premier acte. Il a très peu participé aux offensives françaises s’évertuant à bien défendre avant tout. Bien lancé par Matuidi, son centre permet à Pavard d’égaliser (2-2, 57e). Sur sa deuxième montée son centre amène le troisième but de Mbappé (3-2, 64e).

Umtiti (7) : le défenseur central tricolore s’est montré solide dans les duels y compris dans le domaine aérien. Précis dans ses transmissions, son association avec Varane a apporté de la sérénité dans le premier acte. Courageux et volontaire, il a dégagé une sensation de puissance cet après-midi.

Varane (7) : le joueur du Real Madrid, s’est montré extrêmement serein dans le premier acte. Sa lecture du jeu et son sens du placement sont précieux dans ses interventions défensives. Sa qualité de relance est un atout pour son équipe. Son association avec avec Samuel Umtiti fut rassurante cet après-midi. Une fausse note en fin de match où il se fait dominer dans le jeu aérien sur le centre de Messi qui amène le but d’Aguero (3-4, 90+3)

Pavard (7,5) : le latéral droit français a bien contenu Angel Di Maria transparent dans le premier acte jusqu’à son but. Toujours présent dans les duels, sa seule montée dans le couloir aurait mérité meilleur sort mais son centre n’a pu être repris par Giroud (40e). Le joueur de Stuttgart est coupable d’une faute sur Di Maria qui amène le coup-franc décisif sur le deuxième but argentin (1-2, 48e). Sa reprise de volée exceptionnelle permet aux Bleus de recoller au score (2-2, 57e).

Pogba (8) : son entame de match fut compliquée avec de nombreuses pertes de balles et plusieurs fautes commises. Il s’est bien repris avec notamment une superbe transversale en profondeur pour Mbappé qui aurait pu s’avérer victorieuse (19e). Son jeu long s’avère toujours aussi précieux pour les Bleus. Il a régné dans l’entrejeu dans le second acte grâce à sa technique et son aisance à alterner dans le jeu court et le jeu long.

Kanté (6,5) : le métronome tricolore est paru moins à l’aise qu’à l’accoutumée et a un peu plus souffert dans l’entrejeu. Malgré son énorme activité il fut moins en réussite dans la récupération du ballon notamment dans le premier acte. Dans le second acte, il a nettement rectifié le tir en se trouvant souvent au bon endroit au bon moment. Très peu de déchet dans ses transmissions.

Matuidi (7) : l’ancien Parisien a bien occupé son couloir gauche et a épaulé avec brio Lucas Hernandez. Sa faculté à harceler le porteur du ballon est un atout pour son équipe. Toujours aussi généreux dans l’effort et appliqué dans le replacement. Il est à l’origine de l’égalisation française grâce à sa passe en profondeur pour Hernandez (2-2, 57e). Le milieu de la Juventus voit sa frappe repoussée suite à un centre d’Hernandez, ce qui profite à Mbappé sur le troisième but (3-2, 64e). Sa transmission en profondeur permet à Giroud de décaler Mbappé pour le quatrième but français (68e). Prend un carton jaune qui le prive du quart de finale (72e). Remplacé à la 74e par Tolisso qui s’est montré discipliné à son entrée en jeu.

Griezmann (6,5) : le numéro sept des Bleus n’a pas tardé à se mettre en évidence. Son coup-franc enveloppé vient mourir sur la transversale (9e). Il prend ses responsabilités en tirant le penalty qu’il transforme en prenant à contre pied Armani (1-0, 13e). Beaucoup plus à son avantage que sur les deux premiers matchs . Il a beaucoup combiné avec Pogba et Mbappé, un match satisfaisant pour Grizou. Remplacé à la 83e par Fekir qui a essayé de tenir le ballon.

Mbappé (9) : voir ci-dessus.

Giroud (6) : l’attaquant français occupe un rôle ingrat et il le sait. Les Bleus ont souvent procédé en contres et sollicités Mbappé dans la profondeur. Il fut donc très en retrait dans les offensives françaises. Très peu utilisé comme point d’appui dans le premier acte. Le joueur de Chelsea est passeur décisif sur le quatrième but marqué par Kylian Mbappé (4-2, 68e). Toujours aussi impliqué, il se dépense toujours autant sur un terrain.

Argentine

Armani (3) : sauvé par sa barre sur un coup franc de Griezmann (7e), il concédait un but du natif de Mâcon sur penalty (1-0, 13e). Malgré ce début de match compliqué, il vivait une fin de premier acte moins difficile. Auteur d’un excellent retour sur Griezmann (56e), il se faisait fusillé quelques instants plus tard sur une frappe puissante de Pavard (2-2, 57e). Dépassé il concédait un nouveau but de Mbappé sur lequel il est loin d’être irréprochable (3-2, 64e). Le gamin de Bondy faisait du portier argentin sa chose et inscrivait un triplé (4-2, 68e).

Mercado (6) : correct défensivement, il parvenait à déborder Hernandez, mais sa frappe passait à côté du but de Lloris (28e). Meilleur dans la partie de terrain adverse que dans la sienne, il avait beaucoup de chance est déviait un centre de Messi (2-1, 48e). Souvent porté vers l’offensive il réalisait un excellent match. Sans doute le meilleur joueur de l’Albiceleste aujourd’hui.

Rojo (3,5) : il débutait la rencontre de bien mauvaise façon en provoquant une faute sur Mbappé et recevait un carton jaune (11e). Le penalty débouchait sur un but de Griezmann (1-0, 13e). Assez indigent en première période, il laissait sa place à Federico Fazio (note : 2) lors de l’entame de seconde période. Sur une passe mal dosée, il aurait pu provoquer un but français, mais a eu beaucoup de réussite (56e). Il se faisait ensuite dominer par Mbappé sur le troisième but tricolore (3-2, 64e).

Otamendi (2,5) : loin d’être rassurant, il semblait à la limite sur la moindre incursion française. Parfois à la limite dans ses interventions, il évitait néanmoins les cartons dans ce premier acte. Dépassé, il vivait une après-midi bien compliqué et s’écroulait face à la furia française en seconde période. Il recevait un carton jaune en fin de rencontre pour son attitude (90e +4).

Tagliafico (3) : dominé par Olivier Giroud dans les airs (1e), il montrait une certaine justesse dans le défi physique. Il réalisait ensuite une grosse faute sur Mbappé et recevait un carton jaune (19e). Il réalisait toutefois une belle intervention devant Mbappé (31e). Il servait Di Maria sur l’égalisation des Argentins (1-1, 41e). En deuxième période, il vivait un calvaire face à Mbappé et Pogba qui lui mettaient la misère.

Mascherano (3,5) : auteur d’une grosse faute sur Mbappé, il provoquait rapidement un coup franc dangereux et Griezmann touchait la barre transversale (7e). Très violent, il réalisait un bon nombre de fautes. Il recevait notamment un carton jaune pour une frappe les deux pieds décollés sur Kanté (43e). Limite physiquement, il se faisait manger par la vitesse des attaquants tricolores.

Banega (4) : précieux dans l’entrejeu, il permettait d’organiser les initiatives de l’Albiceleste. Précieux dans la récupération du ballon, il était capable de casser des lignes par ses passes. Auteur d’une grosse faute sur Mbappé, il récoltait un carton jaune mérité (2-1, 50e). Satisfaisant en première mi-temps, il s’écroulait totalement. Loin de mettre l’intensité nécessaire, il disparaissait complètement des débats.

Pérez (4,5) : intéressant dans le dépassement de fonctions, il faisait le liant entre le milieu de terrain et l’attaque. Appliqué dans les phases de transitions, il n’hésitait pas à combiner avec Pavon pour apporter le surnombre. Un match sérieux de sa part. Suite au troisième but de la France, il était remplacé par Sergio Aguero (66e). Le buteur de Manchester City réduisait le score en toute fin de match (4-3, 90e +3).

Di María (5) : s’il percutait à quelques reprises dans son couloir, il vivait un début de rencontre assez frustrant où le jeu passait très peu de son côté. Son association avec Tagliafico semblait pourtant complémentaire. Servi par ce dernier, il égalisait d’une frappe à l’entrée de la surface (1-1, 41e). En vue lorsqu’il avait le ballon, il provoquait beaucoup , mais n’était pas suffisamment servi.

Pavón (3,5) : très vicieux, il essayait de pousser Samuel Umtiti à la faute, mais le Barcelonais ne se faisait pas surprendre. Sur un service de Perez, il entrait dans la surface tricolore, mais était signalé hors-jeu (25e). Par la suite, il se montrait bien moins entreprenant et il se faisait remplacer par Maximiliano Meza (75e). Ce dernier se mettait vite en évidence avec une frappe facilement captée par Lloris (80e).

Messi (3) : assez invisible en début de match, il recevait peu de ballon et n’arrivait pas à faire de réelles différences. Pour y remédier, il n’hésitait pas à décrocher pour apporter des solutions à son milieu de terrain. Au retour des vestiaires, il avait beaucoup de réussite et son centre trouvait Mercado qui trompait Lloris (2-1, 48e). Malgré cette action, il réalisait une prestation très médiocre. L’élimination met sans doute fin à son rêve de victoire en Coupe du monde.