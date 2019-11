Comme chaque mercredi, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel se tenait pour se pencher sur les dernières rencontres de Ligue 1, mais également de Ligue 2. Après le match de dimanche dernier entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais (2-1), certaines décisions étaient attendues, mais la LFP n’a pas communiqué à ce sujet ce soir. Celles-ci devraient donc être dévoilées la semaine prochaine comme l’avançait RMC Sport dans la journée.

Concernant les autres rencontres, Angelo Fulgini (Angers) et Florian Miguel (Nîmes) ont chacun reçu un match de suspension après leur carton rouge contre Reims et Strasbourg samedi soir. De son côté, Nicolas Pallois, pour son comportement lors de Bordeaux-Nantes le 3 novembre, a écopé de « deux matchs de suspension dont un match avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. »

L’ensemble des décisions du 13 novembre :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 CONFORAMA

Un match de suspension

Angelo FULGINI (Angers SCO)

Florian MIGUEL (Nîmes Olympique)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 19 novembre 2019 à 0h00.

Benjamin BOURIGEAUD (Stade Rennais FC)

Andrei GIROTTO (FC Nantes)

Vukasin JOVANOVIC (FC Girondins de Bordeaux)

Edson SITOE (FC Girondins de Bordeaux)

William VAINQUEUR (Toulouse FC)

12ème journée : FC Girondins de Bordeaux – FC Nantes du 3 novembre 2019

Comportement en fin de rencontre de M. Nicolas PALLOIS, joueur du FC Nantes

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

DOMINO’S LIGUE 2

Trois matchs de suspension

Baptiste GUILLAUME (Valenciennes FC)

Deux matchs de suspension

Nicolas KOCIK (Valenciennes FC)

Julien MASSON (Valenciennes FC)

Un match de suspension

Alexandre COEFF (AJ Auxerre)

Valentin VANBALEGHEM (Berrichonne de Châteauroux)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 19 novembre 2019 à 0h00.

Oualid EL HAJJAM (ESTAC Troyes)

Jérémy MELLOT (EA Guingamp)

Birama TOURE (AJ Auxerre)

14ème journée : EA Guingamp – AC Ajaccio du 9 novembre 2019

Exclusion de M. Andy PETERBRIDGE, préparateur physique de l’AC Ajaccio

Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets, banderoles et intrusion

LIGUE 1 CONFORAMA

10ème journée : OGC Nice – Paris Saint-Germain du 18 octobre 2019

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

11ème journée : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du 27 octobre 2019

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques et banderoles

Fermeture pour un match avec sursis de la partie basse de la Tribune Auteuil.

12ème journée : Olympique de Marseille – LOSC Lille du 2 novembre 2019

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques

4.500€ d’amende pour l’Olympique de Marseille.

12ème journée : FC Metz – Montpellier Hérault SC du 2 novembre 2019

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

12ème journée : Toulouse FC – Olympique Lyonnais du 2 novembre 2019

Comportement des supporters de l’Olympique Lyonnais : usage d’engins pyrotechniques

3.000€ d’amende pour l’Olympique Lyonnais.

12ème journée : FC Girondins de Bordeaux – FC Nantes du 3 novembre 2019

Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux : usage d’engins pyrotechniques

45.000€ d’amende pour le FC Girondins de Bordeaux.

12ème journée : FC Girondins de Bordeaux – FC Nantes du 3 novembre 2019

Comportement des supporters du FC Nantes : usage d’engins pyrotechniques

9.000€ d’amende pour le FC Nantes.

12ème journée : OGC Nice – Stade de Reims du 3 novembre 2019

Comportement des supporters de l’OGC Nice : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

DOMINO’S LIGUE 2

13ème journée : SM Caen – US Orléans du 1er novembre 2019

Comportement des supporters de l’US Orléans : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

COUPE DE LA LIGUE BKT

1/16ème de finale : FC Girondins de Bordeaux – Dijon FCO du 29 octobre 2019

Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux : intrusion d’un spectateur

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

1/16ème de finale : FC Nantes – Paris FC du 30 octobre 2019

Comportement des supporters du FC Nantes : intrusion d’un spectateur

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.

1/16ème de finale : Le Mans FC – OGC Nice du 30 octobre 2019

Comportement des supporters de l’OGC Nice : intrusion de supporters

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.