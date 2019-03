La 27e journée de Liga mettait aux prises deux équipes aux trajectoires opposées mais qui réalisent chacune de très bonnes performances depuis plusieurs semaines. Getafe, quatrième, en course pour la Ligue des champions, restait sur trois victoires et deux nuls avant d’accueillir Huesca, promu empêtré dans la zone rouge depuis des mois mais qui restait sur 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite lors de ses six dernières sorties. En cas de victoire, les Aragonais avaient l’occasion de doubler Villarreal et de revenir à égalité de points avec le premier non-relégable, Vigo.

Au Coliseum Alfonso Perez, l’exploit semblait en marche, lorsqu’Enric, meilleur buteur la saison dernière en Liga 2 (15 buts), ouvrait le score (0-1, 35e). Mais au retour des vestiaires, c’est le meilleur buteur de deuxième division espagnole de la saison précédente, Jaime Mata, qui d’un doublé (50e, 77e s.p.), ses 12e et 13e buts de la saison (4e meilleur buteur), renversait la rencontre et offrait un succès précieux aux Madrilènes (2-1), dans la course à la C1. Huesca dort à la dernière place ce soir, alors que Getafe, quatrième, prend ses distances avec Alavés (4 pts) et revient à trois longueurs du Real Madrid, qui se déplace à Valladolid demain soir (20h45).