Match sans trop enjeu cet après midi pour la 36e journée de Liga. Eibar accueillait une équipe du Betis bien mal en point, et les Basques ont encore un peu plus enfoncé les Andalous avec cette victoire 1-0.

C’est Cote qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre, juste avant la pause, d’une frappe de l’extérieur de la surface (1-0, 45e+2). En deuxième période, Giovani Lo Celso a manqué le but de l’égalisation, ne transformant pas son penalty (68e). Eibar remonte à la onzième place, reléguant le Betis à la treizième marche du classement.