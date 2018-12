L’Athletic Bilbao se donne un sacré bol d’air ce soir en mettant fin à une série de 13 matches sans victoire en championnat. Lors de cette 15e journée de Liga, la formation basque recevait la surprenante et plaisante équipe de Gérone pour terminer sur une très courte victoire 1-0.

Les Leones peuvent remercier Iker Muniain pour ce dernier raid dans la surface qui s’est terminé sur un penalty accordé et transformé par Aritz Aduriz dans les derniers instants (90e+2). L’Athletic, qui n’avait plus gagné depuis la 1ère journée le 20 août dernier, est toujours 18e et premier relégable. Les Catalans sont quant à eux 8e.