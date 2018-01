Alors que le Real Madrid avait chuté un peu plus tôt, à domicile face à Villarreal (0-1), son voisin de l’Atlético se déplaçait au Pays-Basque pour y affronter Eibar et tenter de conforter sa deuxième place en Liga. Dans une rencontre marquée par l’absence de Diego Costa, suspendu, c’est Kevin Gameiro qui s’est illustré pour offrir un court mais précieux succès aux Colchoneros (0-1).

Pour voir le seul but du match, il aura fallu être attentif à la 27e minute de cette rencontre, lorsque parti au but, Antoine Griezmann offrait un caviar à Kevin Gameiro, qui seul face à Dimitrovic contrôlait et glissait le ballon sous le portier basque. Avec cette victoire, solide deuxième, l’Atlético prend 10 points d’avance sur le Real, 5 sur Valence et revient à 6 points du Barça. Mais toutes ces équipes ont un match en retard.